Тимо Вернер продлил контракт с "РБ Лейпциг"

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер заключил новый контракт с "РБ Лейпциг".Новое трудовое соглашение между 23-летним форвардом и "РБ Лейпциг" рассчитано до лета 2023 года, в то время как предыдущий контракт истекал в июне 2020 года.По слухам, в контракте Вернера прописаны отступные, которые составляют скромные по нынешним меркам 30 млн евро. Зарплата игрока при этом увеличится.Ожидалось, что Вернер летом 2020 года на правах свободного агента перейдет в «Баварию», однако теперь мюнхенцам не удастся заполучить игрока сборной Германии бесплатно.Вернер перешел в "РБ Лейпциг" из "Штутгарта" летом 2016 года за 14 млн евро.