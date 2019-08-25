Нападающий сборной Германии Тимо Вернер заключил новый контракт с "РБ Лейпциг".
Новое трудовое соглашение между 23-летним форвардом и "РБ Лейпциг" рассчитано до лета 2023 года, в то время как предыдущий контракт истекал в июне 2020 года.
По слухам, в контракте Вернера прописаны отступные, которые составляют скромные по нынешним меркам 30 млн евро. Зарплата игрока при этом увеличится.
Ожидалось, что Вернер летом 2020 года на правах свободного агента перейдет в «Баварию», однако теперь мюнхенцам не удастся заполучить игрока сборной Германии бесплатно.
Вернер перешел в "РБ Лейпциг" из "Штутгарта" летом 2016 года за 14 млн евро.
Sport24.ru
Тимо Вернер продлил контракт с "РБ Лейпциг"
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