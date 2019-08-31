Трансфер Неймара в "Барселону" сорвался

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар переживает по поводу своего трансфера в каталонскую "Барселону", сообщает журналист Херард Ромеро.Как утверждает источник, форвард связался с некоторыми игроками сине-гранатовых, чтобы сообщить о несостоявшемся переходе в клуб.Неймар отчаянно хочет покинуть "ПСЖ" и вернуться в "Барсу", за которую выступал с 2013 по 2017 год."Барселона" сделала парижскому клубу несколько предложений, от которых парижане отказались. Последним вариантом, на который якобы согласился "ПСЖ", был обмен Неймара на Ивана Ракитича, Усмана Дембеле и Жана-Клера Тобидо с доплатой со стороны "Барселоны". Тем не менее ни руководство испанского гранда, ни главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель не сумели уговорить Дембеле сменить клубную прописку.