Евгений Коноплянка: наверное, я бы отказал дортмундской "Боруссии" и "Баварии"

Полузащитник "Шахтёра" Евгений Коноплянка признался, что отказался бы от перехода в дортмундскую "Боруссию" или мюнхенскую "Баварию"."Будет смешно звучать, но если бы я получил предложение от "Боруссии" Дортмунд или "Баварии", наверное, отказал бы им. Потому что Бундеслига – не мой чемпионат. Это я понял ещё после года нахождения там.Не хочу говорить, что допустил ошибку, что жалею. Но испанский чемпионат подходил мне больше, чем немецкий. Там больше силовой футбол, что скрывать, я не подхожу к этому, у меня другие плюсы. Нужно выбирать свой чемпионат и команду", - цитирует Коноплянку сайт телеканалов "Футбол 1/Футбол 2".