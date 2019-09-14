Нико Ковач - о ничьей с "Лейпцигом": обидный результат

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач дал комментарий после матча 4-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига" (1:1)."В первом тайме мы играли сенсационно, это была пока что наша лучшая игра в текущем сезоне. Мы ничего не позволяли сопернику, но должны были извлекать больше пользы из нашего доминирования. Затем мы сами создали себе неприятности. Мы получили пенальти в свои ворота после простой потери мяча. Во втором тайме "Лейпциг" перестроился, мы должны были лучше контролировать середину поля. Таким образом игра превратилась в открытый обмен ударами.По итогу мы имеем обидный результат. У нас было больше моментов, мы хорошо играли, но, к сожалению, заработали на два очка меньше, чем рассчитывали. Мы возьмем положительные моменты из этого матча — мы показали действительно очень хорошую игру", - цитирует Ковача пресс-служба мюнхенцев.