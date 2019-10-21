Президент "Баварии": Зюле может забыть о Евро-2020. Сезон для него окончен

Президент "Баварии" Ули Хенесс исключил возвращение на поле защитника Никласа Зюле в сезоне-2019/20. По словам Хенесса, тот также не сможет помочь сборной Германии на чемпионате Европы, если та туда попадет. Накануне в "Баварии" сообщили о том, что у Зюле выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена."Зюле может забыть о чемпионате Европы. Для него сезон окончен", — цитирует Хенесса onefootball.comТакже Хенесс сообщил репортерам о том, что клуб не будет покупать нового футболиста на место Зюле во время зимнего трансферного окна.Травма Зюле и отказ от новых подписаний в январе, скорее всего, свидетельствуют о том, что кто-то из пары фланговых защитников Лукас Эрнандес-Бенжамен Павар будет вынужден играть в центре обороны.