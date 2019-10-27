Вратарь "Ганновер"» случайно ударил соперника после пропущенного гола и заработал удаление

Немного ММА из второй Бундеслиги. Вратарь «Ганновера» пропустил гол, а потом прописал обидчику по почкам ? pic.twitter.com/gl0jzIED9j — Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2019

В концовке матча 11-го тура второй немецкой Бундеслиги между "Карлсруэ" и "Ганновером" случился курьезный инцидент.На 93-й минуте "Ганновер" сделал счет 3:2 и был близок к победе, но спустя две минуты пропустил ответный гол в свои ворота. Раздосадованный вратарь Рон-Роберт Цилер в сердцах попытался кулаком выбить мяч подальше, но попал в живот защитнику Даниэлю Гордону, забившему гол. Удар оказался настолько сильным, что Гордон тут же упал на газон и некоторое время корчился от боли. Судья показал Цилеру желтую карточку, которая оказалась для него второй в матче, и вскоре дал финальный свисток."Я хотел выбить мяч за ворота, когда внезапно передо мной появился Гордон. Конечно, потом я подошел к нему и извинился", — объяснил Цилер.30-летний Цилер в 2005–2010 годах являлся игроком "Манчестер Юнайтед", но за главную команду не провел ни одного матча.