Горетцка поделился впечатлениями от работы с тренирующим "Баварию" Фликом

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Леон Горецка рассказал о работе под руководством тренера Ханса-Дитера Флика.



- Уже спустя несколько недель Ханси Флик создал в команде атмосферу, в которой все чувствуют себя комфортно.



Он дает нам тактический план на каждую игру. Важно видеть то, как мы растем и развиваемся с каждым матчем, – приводит слова Горецки официальный сайт мюнхенского клуба.



Напомним, что Ханс-Дитер Флик сменил на своем посту Нико Ковача. Ранее немецкий специалист входил в тренерский штаб хорвата.



"Бавария" под руководством Флика вышла в плей-офф ЛЧ и занимает второе место в Бундеслиге, отставая от лидирующего "Лейпцига" на одно очко.