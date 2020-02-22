Племянница футболиста "Падерборна" умерла на трибунах во время матча с "Баварией". Ей было 14 месяцев

Во время матча 23-го тура чемпионата Германии "Бавария" - "Падерборн" (3:2), который состоялся вчера, 21-го февраля, случилась трагедия.

Фото: tagesspiegel.de

На трибунах находилась племянница форварда "Падерборна" Штрели Мамба, которой было 14 месяцев. Девочка потеряла сознание во время игры. Врачи доставили ее в больницу, но спасти жизнь не смогли.



Пресс-служба "Баварии" в твиттере выразила соболезнования семье ребенка.