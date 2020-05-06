По информации Daily Mail, правительство Германии настаивает на том, что перед возобновлением сезона все команды должны уйти на двухнедельный карантин.
Ранее сообщалось, что пауза закончится 15 мая. Многие команды уже приступили к тренировкам, однако сегодня появилась информация, что у 10 футболистов обнаружен коронавирус.
Отметим, что в чемпионате Германии на момент приостановки было сыграно неполных 25 туров. С отрывом в четыре очка лидирует "Бавария".
Матчи Бундеслиги будут проводиться не ранее 22 мая
Возобновление сезона в немецком чемпионате снова отложено.
Фото: Спорт день за днем
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