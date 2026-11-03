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Гогниев оценил работу Семака в "Зените"

Российский тренер Спартак Гогниев оценил работу наставника "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Гогниева, Семак провел много успешных перестроек в "Зените".

- Отдельно стоит отдать должное Семаку и работе, которую он проделал в "Зените". За семь лет в команде прошло много перестроек, а сейчас в составе стало больше российских футболистов. И они всё чаще становятся лидерами и забивают важные мячи.
Семак провел много перестроек – все они были успешными, - цитирует Гогниева Metaratings.

В 13 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:0. На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 30 набранными очками в своем активе.

Напомним, что сине-бело-голубые под руководством Семака завоевали семь чемпионств за последние восемь лет.

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