Гогниев оценил работу Семака в "Зените"

- Отдельно стоит отдать должное Семаку и работе, которую он проделал в "Зените". За семь лет в команде прошло много перестроек, а сейчас в составе стало больше российских футболистов. И они всё чаще становятся лидерами и забивают важные мячи.
Семак провел много перестроек – все они были успешными, - цитирует Гогниева Metaratings.
В 13 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:0. На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 30 набранными очками в своем активе.
Напомним, что сине-бело-голубые под руководством Семака завоевали семь чемпионств за последние восемь лет.