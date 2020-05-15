"В такой ситуации нам поможет спортивный психолог". Фавр - о матче с "Шальке" без зрителей

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр в преддверии матча чемпионата Германии с "Шальке" ответил на вопрос о том, каково будет играться при пустых трибунах.



Напомним, эта встреча станет первой после длительной пауза, связанной из-за пандемии коронавируса. Встреча состоится завтра в 16:30 мск.



"Матч без зрителей — это иной опыт, нам нужно хорошо подготовиться. Тут важен вопрос психологии. Когда футболист пасует или же бьет по воротам, а трибуны не реагируют, нужно быть к этому готовым. В этой ситуации нам поможет спортивный психолог.



Пять замен? Это здорово! Мы даже товарищеские матчи не проводили и вообще не играли в футбол почти два месяца", - приводит слова Фавра Daily Mail.