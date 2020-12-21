Игрок "Боруссии" Тюрам дисквалифицирован на 5 матчей за плевок в соперника

Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам получил серьезное наказание за свое поведение в матче против "Хоффенхайма" (1:2).
Фото: "Getty Images"
Как сообщается, французский нападающий "Боруссии" Маркус Тюрам дисквалифицирован на 5 матчей, еще один матч - условная дисквалификация. Тюраму назначен также штраф в размере 40 тыс. евро.

Дисквалификация Тюрама распространяется на матчи немецкой Бундеслиги и Кубка Германии.

Раннее, Тюрам был наказан менхенгладбахской "Боруссией" - он получил штраф в размере месячной зарплаты.

Напомним, в матче 13-го тура между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Хоффенхаймом" (1:2), нападающий "Боруссии" Маркус Тюрам плюнул в лицо соперника Штефана Поша. Тюрам был недоволен действиями Поша и во время спора совершил это действие. Судья этого матча удалил Тюрама с поля.

Маркус Тюрам в этом сезоне провел за "Боруссию" 20 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач.

Источник: SKY

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Теги: Тюрам Боруссия М Бундеслига
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