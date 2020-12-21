Игрок "Боруссии" Тюрам дисквалифицирован на 5 матчей за плевок в соперника

Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам получил серьезное наказание за свое поведение в матче против "Хоффенхайма" (1:2).

Фото: "Getty Images"

Как сообщается, французский нападающий "Боруссии" Маркус Тюрам дисквалифицирован на 5 матчей, еще один матч - условная дисквалификация. Тюраму назначен также штраф в размере 40 тыс. евро.



Дисквалификация Тюрама распространяется на матчи немецкой Бундеслиги и Кубка Германии.



Раннее, Тюрам был наказан менхенгладбахской "Боруссией" - он получил штраф в размере месячной зарплаты.



Напомним, в матче 13-го тура между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Хоффенхаймом" (1:2), нападающий "Боруссии" Маркус Тюрам плюнул в лицо соперника Штефана Поша. Тюрам был недоволен действиями Поша и во время спора совершил это действие. Судья этого матча удалил Тюрама с поля.



Маркус Тюрам в этом сезоне провел за "Боруссию" 20 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач.



Источник: SKY