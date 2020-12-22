В немецком "Майнце" произошли перестановки в руководстве. Рувен Шредер покинул пост спортивного директора команды, в команду может вернуться Кристиан Хайдель, но после отставки Шредера он взял время на размышление.
Шредер не захотел работать под руководством Хайделя. В случае возвращение Хайделя в "Майнц" ему нужно будет найти нового главного тренера и спортивного директора.
Как сообщает источник, фаворитом на пост главного тренера "Майнца" является нынешний наставник "Спартака" Доменико Тедеско.
Напомним, после матча 19-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (3:1) главный тренер московской команды Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком". Нынешнее соглашение рассчитано до конца мая 2021 года.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на 3-м месте, набрав 35 очков в 19-ти матчах. Отставание от лидера чемпионата "Зенита" составляет 6 очков.
Исполняющим обязанности главного тренера "Майнца" сейчас является Ян-Мориц Лихте. После 13-го тура немецкой Бундеслиги "Майнц" идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав 6 очков.
Источник: Bild
Источник: Тедеско зимой может возглавить "Майнц"
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зимой может вернуться в Германию, чтобы возглавить "Майнц".
Фото: ФК "Спартак"
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