Специалист работал с голкипером в башкирской команде в 2015-2016 годах.
"Это безусловно шаг вперед. Чемпионат Германии очень интересный, команда хорошая. И я уверен, что в "Байере" у него еще будет рост во вратарском мастерстве. Он сто процентов составит конкуренцию Градецкому. И при этом просто так брать иностранного вратаря клуб не будет", - цитирует Перескокова Metaratings.ru.
9 июля стало известно, что Лунев, у которого 1 июля истек контракт с "Зенитом", подписал двухлетнее соглашение с "Байером".
Основным вратарем леверкузенского клуба в минувшем сезоне был Лукаш Градецки. 31-летний финн защищает цвета "фармацевтов" с 2018 года. В прошедшем розыгрыше немецкой Бундеслиги голкипер провел 29 матчей, в которых пропустил 29 голов и 9 раз сыграл на "ноль". Его контракт с "Байером" рассчитан до лета 2023 года.
Бывший тренер Лунева: Андрей в "Байере" точно составит конкуренцию Градецкому
Бывший тренер вратарей "Уфы" Юрий Перескоков прокомментировал переход российского вратаря Андрея Лунева в леверкузенский "Байер".
Фото: сборная России
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