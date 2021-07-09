- Выше ли сумма контракта в "Байере" по сравнению с той, что предлагал "Зенит"? Не хотелось бы обсуждать условия. Скажу лишь, что деньги Лунева волновали не в первую и не во вторую очередь. Главное - спортивная составляющая, - приводит слова Сарсании "Спорт-Экспресс".
Сегодня "Байер" из Леверкузена официально подтвердил факт подписания контракта с 29-летним российским вратарем Андреем Луневым, ранее выступавшим за "Зенит" с января 2017 по июнь 2021 года.
"Байер" объявил о подписании Лунева
Агент Лунева Сарсания рассказал, почему футболист покинул "Зенит"
Агент Сарсания ответил на вопрос о сумме контракта Лунева в "Байере"
Агент российского голкипера Андрея Лунева Денис Сарсания прокомментировал заработную плату футболиста по новому контракту в леверкузенском "Байере".
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!