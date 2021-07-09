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Агент Лунева Сарсания рассказал, почему футболист покинул "Зенит"

Агент голкипера Андрея Лунева Денис Сарсания ответил на вопрос о том, почему экс-вратарь сборной России ушел из петербургского "Зенита".
Фото: РИА Новости
- Почему случилось расставание Лунева с "Зенитом"? Зимой состоялся разговор с питерским клубом, тот сделал свое предложение. Лунев ответил, что пока возьмет паузу до конца сезона. Он хотел проявить себя весной, стать чемпионом, попасть на чемпионат Европы. В "Зените" ему было комфортно, желание остаться имелось, но и о зарубежном чемпионате он тоже мечтал. На сбор перед Евро-2020 Андрей отправился, но, к сожалению, в основную заявку не попал. После этого состоялась встреча с "Зенитом", где фигурировали суммы еще меньше, чем зимой. В итоге с питерцами не сошлись, - передает слова Сарсании "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что 29-летний голкипер Андрей Лунев, имеющий опыт игры за сборную России, в качестве свободного агента подписал контракт на два года с немецким "Байером" из Леверкузена. В период с января 2017 года по июнь 2021 года футболист выступал за петербургский "Зенит", за который провел 118 матчей (47 из них без пропущенных мячей) и пропустил 100 голов. Агент Денис Сарсания, сын экс-спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании, представлял интересы Андрея Лунева в переговорах игрока по возможному продлению контракта с сине-бело-голубыми и заключению соглашения с "Байером".

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Теги: Бундеслига Зенит Байер Лунев Сарсания
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