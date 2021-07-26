- Через какие сложности проходил в Пскове? Да все нормально, только у нас не было манежа. В Пскове бюджет не особо большой, тренировались на улице. Даже зимой, в -20 в сугробах бегали. Иногда занимались в зале, но на улице играли в любую погоду. Тогда я много веселился, хорошо было очень. Получал удовольствие даже в таких суровых условиях, - передает слова Михайлова Sport24.
18-летний полузащитник "Зенита" Ярослав Михайлов, в прошедшем сезоне выступавший за сине-бело-голубых в Юношеской футбольной лиге и Молодежном первенстве России, 13 июля отправился в аренду в немецкий "Шальке-04", вылетевший во вторую Бундеслигу, до конца сезона-2021/2022. В 6 матчах ЮФЛ-1 Михайлов забил 1 гол и отдал 1 результативный пас, в 19 матчах Молодежного первенства отдал 3 результативные передачи.
Хавбек "Шальке" Михайлов: в Пскове тренировались на улице даже зимой в минус 20
18-летний полузащитник Ярослав Михайлов, перешедший из "Зенита" в "Шальке" на правах аренды, рассказал о сложностях футбола в Псковской области.
Фото: ФК "Шальке-04"
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