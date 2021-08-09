По информации источника, "Лейпциг" готов активировать опцию выкупа 18-летнего футболиста. Она составляет 12 млн евро и действует только для зарубежных клубов. Следующим летом она возрастет до 15 млн евро. Отмечается, что сейчас этот переход маловероятен. Соглашение Захаряна с "бело-голубыми" рассчитано до июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает Захаряна в 4 млн евро.
Также сообщается, что к хавбеку присматривается лондонский "Челси".
В текущем сезоне Арсен Захарян провел в составе "Динамо" 3 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Всего за главную команду "бело-голубых" у него 16 матчей, 4 забитых мяча и 6 голевых передач.
"Динамо" стартовало с 3-х побед в новом сезоне РПЛ. Команда Шварца, набрав 9 очков, располагается на 3-м месте в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
"Лейпциг" хочет подписать игрока "Динамо" Захаряна
Клуб немецкой Бундеслиги "Лейпциг" заинтересован в приобретении полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"
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