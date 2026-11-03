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Быстров раскритиковал футболиста "Краснодара": нужно меньше участвовать во внефутбольных делах

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался об игре голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Быстрова, Агкацев перестал выручать команду.

- Агкацев перестал выручать. Может, поменьше ему участвовать во всех нефутбольных делах?

Как ни посмотришь — то все какие-то интервью дает. А команду потащить — нет. Вспомните, как он играл в чемпионском сезоне. Теперь же ему залетает все, что летит в ворота, - цитирует Быстрова "СЭ".

В нынешнем сезоне Станислав Агкацев провел за "Краснодар" во всех турнирах 13 матчей, пропустил 16 мячей и сохранил ворота "сухими" в четырех встречах. Контракт голкипера с южанами рассчитан до конца июня 2029 года.

По итогам 13 сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками в своем активе. В 13 туре РПЛ "быки" на выезде уступили московской "Родине" со счетом 1:2.

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