Быстров раскритиковал футболиста "Краснодара": нужно меньше участвовать во внефутбольных делах

- Агкацев перестал выручать. Может, поменьше ему участвовать во всех нефутбольных делах?
Как ни посмотришь — то все какие-то интервью дает. А команду потащить — нет. Вспомните, как он играл в чемпионском сезоне. Теперь же ему залетает все, что летит в ворота, - цитирует Быстрова "СЭ".
В нынешнем сезоне Станислав Агкацев провел за "Краснодар" во всех турнирах 13 матчей, пропустил 16 мячей и сохранил ворота "сухими" в четырех встречах. Контракт голкипера с южанами рассчитан до конца июня 2029 года.
По итогам 13 сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками в своем активе. В 13 туре РПЛ "быки" на выезде уступили московской "Родине" со счетом 1:2.