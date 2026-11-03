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Пономарев: пора уже Черчесову перебираться в столицу

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением об отставке с поста главного тренера "Ахмата" Станислава Черчесова и назначении на эту должность Ролана Гусева.
Фото: ФК "Ахмат"
- Пора уже Станиславу перебираться в столицу. Думаю, Черчесов всё-таки примет "Локомотив" и сделает из него хорошую команду. Он очень знающий тренер, любит дисциплину, понимает футболистов.

Станислав поставит там все на место. И, если он возглавил "Локомотив", то в каком-то смысле работать ему будет легче. На юге, в "Ахмате" всё-таки сложновато работать.

А Гусев, конечно, сейчас рискует. Идёт он в очень серьезную команду. Может, поднимет, а, может быть, нет: это очень сложный вопрос. Если поднимет, то и поднимет свое имя и автортет.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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