Пономарев: пора уже Черчесову перебираться в столицу

Фото: ФК "Ахмат"

- Пора уже Станиславу перебираться в столицу. Думаю, Черчесов всё-таки примет " Локомотив " и сделает из него хорошую команду. Он очень знающий тренер, любит дисциплину, понимает футболистов.

Станислав поставит там все на место. И, если он возглавил "Локомотив", то в каком-то смысле работать ему будет легче. На юге, в "Ахмате" всё-таки сложновато работать.А Гусев, конечно, сейчас рискует. Идёт он в очень серьезную команду. Может, поднимет, а, может быть, нет: это очень сложный вопрос. Если поднимет, то и поднимет свое имя и автортет.