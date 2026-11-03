Черчесов рассказал, как ушел из "Ахмата"

- Я и помощники попрощались с командой — много времени это не заняло, футболистам нужно готовиться к очередному матчу. Обошлись без лишних эмоций, - цитирует Черчесова "СЭ".
Напомним, что вчера, 2 ноября, грозненский "Ахмат" объявил об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера, его место занял Ролан Гусев, который ранее занимал аналогичную должность в московском "Динамо".
Черчесов ранее работал в сборной России, московском "Спартаке" и ряде других российских клубов. Сообщалось, что в ближайшее время он может сменить Михаила Галактионова в столичном "Локомотиве".