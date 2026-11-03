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Галактионов сообщил руководству "Локомотива" о желании покинуть клуб - источник

Михаил Галактионов близок к уходу из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, Михаил Галактионов сообщил спортивному директору клуба Нариману Акавову о желании уйти до матча 14-го тура РПЛ с "Рубином".

Сообщается, что в ближайшее время состоится совет директоров клуба, на котором обсудят будущее 42-летнего главного тренера. В случае увольнения специалиста по инициативе клуба сумма неустойки составит 60 миллионов рублей.

На сегодняшний день железнодорожники" идут в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: "РБ Спорт"

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