По информации источника, Михаил Галактионов сообщил спортивному директору клуба Нариману Акавову о желании уйти до матча 14-го тура РПЛ с "Рубином".
Сообщается, что в ближайшее время состоится совет директоров клуба, на котором обсудят будущее 42-летнего главного тренера. В случае увольнения специалиста по инициативе клуба сумма неустойки составит 60 миллионов рублей.
На сегодняшний день железнодорожники" идут в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: "РБ Спорт"
Галактионов сообщил руководству "Локомотива" о желании покинуть клуб - источник
Михаил Галактионов близок к уходу из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"