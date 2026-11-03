Орлов отдельно выделил одного футболиста "Зенита" по итогам матча с "Крыльями"

- Мне понравилось, что он не уступил право пробить второй пенальти Луису Энрике. Взял мяч и отправился к "точке". Это говорит о его характере, о здоровом самолюбии.
Он харизматичный парень, штатный пенальтист. Хотел сам забить, доказать, что способен взять на себя ответственность. Не раскис после первого нереализованного одиннадцатиметрового. И в итоге доказал свою правоту, - цитирует Орлова "СЭ".
Вчера, 2 ноября, петербургский "Зенит" на выезде одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0. Форвард сине-бело-голубых Александр Соболев не реализовал первый пенальти, однако затем смог переиграть Никиту Кокарева с "точки". Также нападающий отличился забитым мячом с игры в этой встрече.