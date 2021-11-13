Румменигге о Моуринью: мы хотели пригласить его в "Баварию", но все так и осталось в теории

Бывший генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что Жозе Моуринью мог возглавить "Баварию".

Фото: Getty Images

"Моуринью был нашей целью, и следует отметить, что сам он тоже хотел переехать в Германию и тренировать "Баварию". Но все так и осталось в теории, поскольку в какой-то момент было решено пригласить специалиста с иными качествами", - сказал Румменигге.



В своей карьере португальский специалист успел потренировать в Португалии, Италии, Испании и Англии, но никогда не тренировал в Германии.



Сейчас Жозе Моуринью тренирует "Рому", с которой располагается на 6-м месте в таблице Серии А с 13-очковым отставанием от лидеров. В семи последних матчах во всех турнирах под руководством португальца римляне одержали всего одну победу.



Источник: ItaSportPress