Григорян отметил роль представителей Тедеско в получении тренером работы в "РБ Лейпциг". Также он заявил, что считает Доменико способным специалистом.
"Безусловно, он способный тренер. Но также я понимаю, как человек, обладающий большим опытом, что ни один способный тренер без способного протеже в виде агента или группы влиятельных лиц не способен двигаться по тренерской лестнице, если нет толчка и подмоги. Скорее всего, у Тедеско такой толчок есть. Поэтому ничего особенного в этом не вижу. Есть способности, почему бы не двигаться вперед", - сказал Григорян.
Напомним, ранее "РБ Лейпциг" объявил о заключении контракта с Тедеско. Договор немецкого специалиста с клубом будет действовать до конца следующего сезона.
Предыдущим местом работы Тедеско был московский "Спартак". В прошлом сезоне москвичи под его руководством заняли второе место в турнирной таблице РПЛ. Тедеско ушел из клуба по завершении сезона, когда истек срок действия его соглашения с "красно-белыми".
Источник: Eurostavka
Григорян отметил роль агентов в назначении Тедеско главным тренером "Лейпцига"
Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост наставника "РБ Лейпциг".
Фото: Sport24