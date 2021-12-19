"Мы покупаем футболистов не для того, чтобы ослабить наших соперников, а, скорее, исходя из того, какие позиции нам нужно усилить. Трансферы Упамекано и Забитцера – логичный шаг. Нагельсманн работал с ними и знает их", — сказал Хайнер.
Укамекано и Забитцер перешли из "РБ Лейпцига" в "Баварию" летом этого года. До их перехода мюнхенцев возглавил Юлиан Нагельсманн, тренировавший лейпцигский клуб ранее.
После 17 туров "Бавария" - лидер Бундеслиги с 43-мя очками. Отрыв от ближайшего преследователя (дортмундской "Боруссии") составляет 9 очков. Кроме того, "Бавария" взяла 100 процентов очков в группе ЛЧ с "Барселоной", "Бенфикой" и киевским "Динамо".
Источник: Bayern & Germany.
Президент "Баварии": мы покупаем футболистов не для того, чтобы ослабить соперников
Президент "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал трансферную политику мюнхенцев.
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