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Левандовски - об отмене "Золотого мяча" в 2020 году: было грустно

Польский нападающий Роберт Левандовски высказался об отмене "Золотого мяча" в 2020 году.
Фото: МАТЧ ТВ
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением по поводу отмены вручения награды Ballon D'or в 2020 году.

"Было грустно, что в 2020 году награду отменили. Мы все знаем, что Месси — большое имя. Знаем, чего он добился. Я был горд, находясь с ним на вершине. Дуэль с Лионелем — большая честь для меня", - цитирует Левандовски Bayern & Germany.

Напомним,что в сезоне 2020/21 нападающий мюнхенской команды сыграл 40 матчей и забил 48 голов. Кроме того, в составе германского клуба Левандовски выиграл Лигу Чемпионов.


Теги: Левандовски Золотой мяч Бавария Месси
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