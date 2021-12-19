Левандовски - об отмене "Золотого мяча" в 2020 году: было грустно

Польский нападающий Роберт Левандовски высказался об отмене "Золотого мяча" в 2020 году.

Фото: МАТЧ ТВ

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением по поводу отмены вручения награды Ballon D'or в 2020 году.



"Было грустно, что в 2020 году награду отменили. Мы все знаем, что Месси — большое имя. Знаем, чего он добился. Я был горд, находясь с ним на вершине. Дуэль с Лионелем — большая честь для меня", - цитирует Левандовски Bayern & Germany.



Напомним,что в сезоне 2020/21 нападающий мюнхенской команды сыграл 40 матчей и забил 48 голов. Кроме того, в составе германского клуба Левандовски выиграл Лигу Чемпионов.