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Форвард "Аякса" Аллер перешел в дортмундскую "Боруссию"

"Боруссия" объявила о переходе нападающего Себастьяна Аллера.
Фото: ФК "Боруссия Д"
Объявление о переходе Аллера появилось на официальном сайте дортмундцев. Сообщается, что он подписал с немецким клубом контракт до 2026 года. "Боруссия" заплатит за нападающего около 31 млн евро плюс бонусы в размере 4 млн евро.

Себастьян Аллер выступал за "Аякс" с января прошлого года. В прошедшем сезоне на счету ивуарийского форварда 42 матча за нидерландский клуб во всех турнирах, в которых он забил 34 гола и отдал девять результативных передач. Ранее Аллер, которому в июне исполнилось 28 лет, защищал цвета "Вест Хэма", "Айнтрахта", "Утрехта" и "Осера". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 35 млн евро.


Боруссия Д Аллер Аякс Зарубежные трансферы Бундеслига
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