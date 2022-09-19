Лунев получил травму в матче 2-го тура Бундеслиги с "Аугсбургом" (1:2). Игра состоялась 13 августа. После окончания встречи стало известно, что Андрей повредил бедро, когда наносил удар по мячу. Сообщалось, что восстановление займет шесть недель.
"Сейчас у футболиста все хорошо. К индивидуальным тренировкам добавилась интенсивность и идет полная подготовка к тому, чтобы Андрей вернулся в строй. Как мы и планировали, Андрей вернется к полным занятиям с командой уже на следующей неделе", - цитирует Смирнова Sport24.
Вратарь Андрей Лунев перешел в "Байер" летом прошлого года. В общей сложности за "аспириновых" 30-летний голкипер провел 3 официальных матча, в которых пропустил 4 мяча.
"Байер" в минувшие выходные сыграл вничью с "Вердером" (1:1). Леверкузенский клуб занимает 15-е место в Бундеслиге (5 очков).
Стало известно, когда Лунев вернется в общую группу "Байера"
Антон Смирнов, агент российского вратаря "Байера" Андрея Лунева, рассказал о ходе восстановления футболиста.
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