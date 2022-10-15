"Герта" Шварца проиграла "РБ Лейпцигу". Команда одержала 1 победу в 11 играх под руководством экс-тренера "Динамо"

Бундеслига
10-й тур
"РБ Лейпциг" 3:2 "Герта"
Голы: Форсберг, 25, Раум, 30, Орбан, 45 - Лукебакио, 62 (пен), Йоветич, 64
10-й тур
"РБ Лейпциг" 3:2 "Герта"
Голы: Форсберг, 25, Раум, 30, Орбан, 45 - Лукебакио, 62 (пен), Йоветич, 64
Встреча проходила на "Ред Булл Арене" в Лейпциге. К перерыву хозяева поля громили своего соперника, отправив в ворота берлинцев три безответных мяча. Во втором тайме подопечные Сандро Шварца практически смогли отыграться, но забили только дважды.
Напомним, Сандро Шварц этим летом перебрался на работу в "Герту". С ним команда провела уже 11 матчей, в которых одержала лишь одну победу. Ранее специалист возглавлял московское "Динамо".
"РБ Лейпциг": Бласвих, Симакан, Орбан, Диалло, Раум, Форсберг, Шлагер, Айдара, Собослаи, Андре Силва, Нкунку.
"Герта": Кристенсен, Кенни, Кемпф, Рохель, Платтенхардт, Шуньич, Тузар, Сердар, Йоветич, Лукебакио, Рихтер.