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Булыкин: "Байер" - это чудо для немецкого футбола. Мои одноклубники сейчас руководят командой

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу "Байера" в чемпионате Германии сезона 2023/24.
Фото: "Чемпионат"
"Байер" - это чудо для немецкого и европейского футбола. Они могут пройти сезон вообще без поражений и оформить требл. Очень рад за клуб, учитывая, что я там играл и мои одноклубники сейчас руководят "Байером". Это всё радует. Болею за них в разных турнирах", - цитирует Булыкина "Чемпионат".

Леверкузенский "Байер" досрочно оформил чемпионство в немецкой Бундеслиге, прервав таким образом гегемонию мюнхенской "Баварии". Ранее мюнхенский клуб неизменно становился чемпионом страны на протяжении 11-ти сезонов подряд. Кроме того, "Байер" пробился в финал Кубка Германии, где соперником подопечных Хаби Алонсо станет один из аутсайдеров второй Бундеслиги "Кайзерслаутерн".

В Лиге Европы на стадии полуфинала "Байер" встречается с "Ромой". Ответный матч пройдет завтра 9-го мая в Германии. Первый матч в Риме завершился победой "Леверкузена" со счетом 2:0. В 48-ми матчах текущего сезона во всех турнирах "Байер" не потерпел ни одного поражения.

Российский нападающий Дмитрий Булыкин выступал в составе "Байера" в сезоне 2007/08. На его счету 5+2 в 19-ти матчах за команду во всех турнирах. Спортивным директором "Байера" является экс-полузащитник сборной Германии Симон Ролфес, который был одноклубником Булыкина в том сезоне.

Дмитрий Булыкин Байер Бундеслига
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