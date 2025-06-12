По информации Sky Sport Germany согласно контракту футболиста, сумма отступных составляет 58 миллионов евро, однако баскский клуб надеется выручить за него от 60 до 65 миллионов. Ранее интерес к Уильямсу проявляли «Барселона», «Реал» и «Арсенал».
По данным источника, сам игрок не против переезда в Мюнхен, но ожидает зарплату на уровне 20 миллионов евро в год.
Нико Уильямс — воспитанник футбольного клуба «Атлетик Бильбао». Он дебютировал в основном составе команды в июне 2021 года и с тех пор провел 167 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 39 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 70 миллионов евро.
СМИ: "Бавария" вступила в переговоры о переходе Нико Уильямса
Мюнхенская «Бавария» начала официальные переговоры с «Атлетиком» из Бильбао по трансферу 22-летнего вингера Нико Уильямса.
Фото: IMAGO