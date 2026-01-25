Компани прокомментировал первое поражение "Баварии" в сезоне Бундеслиги

Наставник "Баварии" Венсан Компани подвел итоги матча 19-го тура Бундеслиги, в котором его команда уступила "Аугсбургу" со счетом 1:2.

Фото: ФК "Бавария"

Для мюнхенцев это поражение стало первым в текущем сезоне чемпионата Германии.



- Сейчас у нас крайне плотный график - за 13 дней мы проводим пять матчей. По своему опыту могу сказать: в такие периоды возможно все.



Во втором тайме нам не хватило энергии и мы не смогли показать нужную интенсивность на поле. Нужно признать, что сегодня был не наш день. Самое важное - как мы ответим на это в следующих играх, - цитирует Компани пресс-служба клуба.



После 19 туров "Бавария" продолжает лидировать в Бундеслиге, имея в активе 50 очков. На втором месте располагается дортмундская "Боруссия", набравшая 42 балла.