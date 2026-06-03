Следом расположился "Реал", а третью строчку занял "ПСЖ". Парижский клуб завершил прошлый сезон победой в Лиге чемпионов, обыграв в финале "Арсенал" в серии пенальти после ничьей в основное время.
Напомним, российские команды по-прежнему не участвуют в еврокубках. Отстранение клубов из России действует с весны 2022 года.
УЕФА обновил рейтинг клубов перед новым сезоном
УЕФА опубликовал обновлённый рейтинг клубов перед стартом сезона-2026/2027. Первое место в списке заняла "Бавария".
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