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Аршавин: "Зенит" уверенно начал сезон, но абсолютно глупая осечка с "Родиной" их подкосила

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин оценил старт команды в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне показалось, что петербуржцы уверенно начали сезон. Однако абсолютно глупая осечка в матче с "Родиной" их подкосила.

Что касается противостояния со "Спартаком", то москвичи выглядели убедительнее и заслуженно взяли верх. Впрочем, не будем забывать: впереди еще 25 туров. У Сергея Семака достаточно времени, чтобы найти оптимальные сочетания", - сказал Аршавин.

По итогам пяти стартовых туров чемпионата России "Зенит" одержал три победы и потерпел уже два поражения, проиграв на своем поле столичной "Родине" (1:2) и уступив на выезде московскому "Спартаку" (0:2). Сине-бело-голубые набрали 9 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет на сегодняшний день шесть баллов.

Сегодня, 29 августа, команда Сергея Семака сыграв в Воронеже против "Факела" в 6-м туре первенства страны.

Источник: "RT на русском"

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