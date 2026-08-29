Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
15:00
ЗенитНе начат
Краснодар
17:30
РостовНе начат
Ахмат
20:00
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
20:00
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
16:00
КАМАЗНе начат
Арсенал Тула
17:00
УралНе начат
Текстильщик
17:00
ВелесНе начат

Вингер ЦСКА сломал палец на тренировке

Восстановление футболиста займет две недели.
Фото: ПФК ЦСКА
"Что случилось с пальцем? Сломал его на тренировке. Восстановление займет две недели.

Пока придется ходить в лангетке, но играть это не мешает, можно спокойно выходить на поле", - цитирует Имрана Фирова "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне 18-летний крайний нападающий принял участие в 4 матчах РПЛ и 1 игре Кубка России, в которых провел на поле суммарно 125 минут и не отличился результативными действиями.

Фиров - воспитанник академии "армейцев". Контракт вингера с московским клубом действует до июня 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится