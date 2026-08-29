Вингер ЦСКА сломал палец на тренировке

"Что случилось с пальцем? Сломал его на тренировке. Восстановление займет две недели.
Пока придется ходить в лангетке, но играть это не мешает, можно спокойно выходить на поле", - цитирует Имрана Фирова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне 18-летний крайний нападающий принял участие в 4 матчах РПЛ и 1 игре Кубка России, в которых провел на поле суммарно 125 минут и не отличился результативными действиями.
Фиров - воспитанник академии "армейцев". Контракт вингера с московским клубом действует до июня 2029 года.