Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
3 Интер 20 40
4 Милан 20 34
5 Рома 20 33
...
12 Сассуоло 20 26
13 Кальяри 20 21
14 Дженоа 20 20
15 Удинезе 20 18
полная таблица

Милан (Италия)

Милан22:30Наполи
Дженоа0 - 221.01.19Милан

Дженоа (Италия)

Эмполи22:3028.01.19Дженоа
Дженоа0 - 221.01.19Милан

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Кшиштоф Пентек - о переходе в "Милан": отказаться от этого предложения я никак не мог

Новичок "Милана" Кшиштоф Пентек поделился мнением о своем переходе в миланский клуб.

"Миланелло – это что-то невероятное. Я перешел в топ-клуб. Хочу реализовать свои мечты, прогрессировать и делать дальнейшие шаги в карьере. Не сомневаюсь, что я принял очень хорошее решение. Это словно сказка. Я был шокирован, когда увидел условия. Все на высшем уровне. Шесть полей, два с подогревом, одно искусственное, два тренажерных зала, кухня, столовая, у каждого своя комната. Невероятное место. Каждый день новые впечатления. Когда я подписал контракт и попал в комнату с трофеями, у меня отвалилась челюсть.

Это предложение нельзя было отклонить, все стороны довольны. Передо мной открылось поле для дальнейшего прогресса, никто в «Дженоа» не хотел мне помешать или сорвать переход. Нельзя отказаться от предложения такого клуба, как "Милан". Я пришел сюда не сидеть на скамейке и получать зарплату. Я получил шанс сыграть за легендарный клуб – и я хочу ее использовать. Это ситуация win-win – большая сумма трансфера для "Дженоа" и мечта, ставшая явью, для меня.

"Вест Хэм" тоже делал большое предложение, но "Дженоа" его отклонил. У них хорошие отношения с "Миланом", и переговоры с ними были приоритетными. Я не сомневался с выбором. При всем уважении к "Вест Хэму", "Милан" – клуб намного больше. Зарплата могла быть на том же уровне, но на этом этапе карьеры это не самое важное. У меня есть шанс сыграть в Лиге чемпионов здесь", – сказал Пентек.

Onet.pl
Теги: Серия А Милан Дженоа
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