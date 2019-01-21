Кшиштоф Пентек - о переходе в "Милан": отказаться от этого предложения я никак не мог

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|...
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
Милан (Италия)
|Милан
|22:30
|Наполи
|Дженоа
|0 - 221.01.19
|Милан
Дженоа (Италия)
|Эмполи
|22:3028.01.19
|Дженоа
|Дженоа
|0 - 221.01.19
|Милан
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:21
Адвокат Мамаева заявил, что следствие может продлевать срок нахождения его клиента в СИЗО до 12 месяцев (2)
Адвокат Мамаева заявил, что следствие может продлевать срок нахождения его клиента в СИЗО до 12 месяцев (2)
12:35
Вадим Васильев - о провале "Монако: мы продали слишком много игроков и не смогли их заменить (3)
Вадим Васильев - о провале "Монако: мы продали слишком много игроков и не смогли их заменить (3)
11:43
Оле-Гуннар Сульшер стартовал в "МЮ" с 8 побед подряд - это лучший результат в истории клуба (4)
Оле-Гуннар Сульшер стартовал в "МЮ" с 8 побед подряд - это лучший результат в истории клуба (4)
10:26
Вагнер Лав перешел в "Коринтианс" (11)
Вагнер Лав перешел в "Коринтианс" (11)
00:20
Леонарду Жардим вернулся в "Монако" (4)
Леонарду Жардим вернулся в "Монако" (4)
00:17
Чудо-гол Баринова, дебют Ерёменко, финал "Спартак" – "Локомотив". Главное о победе команды Сёмина над "Ростовом" (2)
Чудо-гол Баринова, дебют Ерёменко, финал "Спартак" – "Локомотив". Главное о победе команды Сёмина над "Ростовом" (2)
Вчера, 23:29
"Локомотив" обыграл "Ростов" в серии пенальти (6)
"Локомотив" обыграл "Ростов" в серии пенальти (6)
Вчера, 23:25
Леандро Паредес прошел медобследование в "ПСЖ" (10)
Леандро Паредес прошел медобследование в "ПСЖ" (10)
Вчера, 22:48
Леонид Федун: Глушаков упакован деньгами "по самые не могу" (7)
Леонид Федун: Глушаков упакован деньгами "по самые не могу" (7)
Вчера, 22:47
«Зенит» страдает без Паредеса, «Спартак» впечатляет резервом (4)
«Зенит» страдает без Паредеса, «Спартак» впечатляет резервом (4)
Вчера, 22:06
"Фенербахче" арендовал футболиста "Челси"
"Фенербахче" арендовал футболиста "Челси"
Вчера, 21:36
Ханни рвёт и мечет, Мелкадзе исправился за прошлый матч. Оценки игры "Зенит" - "Спартак" (11)
Ханни рвёт и мечет, Мелкадзе исправился за прошлый матч. Оценки игры "Зенит" - "Спартак" (11)
Кшиштоф Пентек - о переходе в "Милан": отказаться от этого предложения я никак не мог
Новичок "Милана" Кшиштоф Пентек поделился мнением о своем переходе в миланский клуб.
"Миланелло – это что-то невероятное. Я перешел в топ-клуб. Хочу реализовать свои мечты, прогрессировать и делать дальнейшие шаги в карьере. Не сомневаюсь, что я принял очень хорошее решение. Это словно сказка. Я был шокирован, когда увидел условия. Все на высшем уровне. Шесть полей, два с подогревом, одно искусственное, два тренажерных зала, кухня, столовая, у каждого своя комната. Невероятное место. Каждый день новые впечатления. Когда я подписал контракт и попал в комнату с трофеями, у меня отвалилась челюсть.
Это предложение нельзя было отклонить, все стороны довольны. Передо мной открылось поле для дальнейшего прогресса, никто в «Дженоа» не хотел мне помешать или сорвать переход. Нельзя отказаться от предложения такого клуба, как "Милан". Я пришел сюда не сидеть на скамейке и получать зарплату. Я получил шанс сыграть за легендарный клуб – и я хочу ее использовать. Это ситуация win-win – большая сумма трансфера для "Дженоа" и мечта, ставшая явью, для меня.
"Вест Хэм" тоже делал большое предложение, но "Дженоа" его отклонил. У них хорошие отношения с "Миланом", и переговоры с ними были приоритетными. Я не сомневался с выбором. При всем уважении к "Вест Хэму", "Милан" – клуб намного больше. Зарплата могла быть на том же уровне, но на этом этапе карьеры это не самое важное. У меня есть шанс сыграть в Лиге чемпионов здесь", – сказал Пентек.
Onet.pl
"Миланелло – это что-то невероятное. Я перешел в топ-клуб. Хочу реализовать свои мечты, прогрессировать и делать дальнейшие шаги в карьере. Не сомневаюсь, что я принял очень хорошее решение. Это словно сказка. Я был шокирован, когда увидел условия. Все на высшем уровне. Шесть полей, два с подогревом, одно искусственное, два тренажерных зала, кухня, столовая, у каждого своя комната. Невероятное место. Каждый день новые впечатления. Когда я подписал контракт и попал в комнату с трофеями, у меня отвалилась челюсть.
Это предложение нельзя было отклонить, все стороны довольны. Передо мной открылось поле для дальнейшего прогресса, никто в «Дженоа» не хотел мне помешать или сорвать переход. Нельзя отказаться от предложения такого клуба, как "Милан". Я пришел сюда не сидеть на скамейке и получать зарплату. Я получил шанс сыграть за легендарный клуб – и я хочу ее использовать. Это ситуация win-win – большая сумма трансфера для "Дженоа" и мечта, ставшая явью, для меня.
"Вест Хэм" тоже делал большое предложение, но "Дженоа" его отклонил. У них хорошие отношения с "Миланом", и переговоры с ними были приоритетными. Я не сомневался с выбором. При всем уважении к "Вест Хэму", "Милан" – клуб намного больше. Зарплата могла быть на том же уровне, но на этом этапе карьеры это не самое важное. У меня есть шанс сыграть в Лиге чемпионов здесь", – сказал Пентек.
Onet.pl
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.