Кшиштоф Пентек - о переходе в "Милан": отказаться от этого предложения я никак не мог

Новичок "Милана" Кшиштоф Пентек поделился мнением о своем переходе в миланский клуб."Миланелло – это что-то невероятное. Я перешел в топ-клуб. Хочу реализовать свои мечты, прогрессировать и делать дальнейшие шаги в карьере. Не сомневаюсь, что я принял очень хорошее решение. Это словно сказка. Я был шокирован, когда увидел условия. Все на высшем уровне. Шесть полей, два с подогревом, одно искусственное, два тренажерных зала, кухня, столовая, у каждого своя комната. Невероятное место. Каждый день новые впечатления. Когда я подписал контракт и попал в комнату с трофеями, у меня отвалилась челюсть.Это предложение нельзя было отклонить, все стороны довольны. Передо мной открылось поле для дальнейшего прогресса, никто в «Дженоа» не хотел мне помешать или сорвать переход. Нельзя отказаться от предложения такого клуба, как "Милан". Я пришел сюда не сидеть на скамейке и получать зарплату. Я получил шанс сыграть за легендарный клуб – и я хочу ее использовать. Это ситуация win-win – большая сумма трансфера для "Дженоа" и мечта, ставшая явью, для меня."Вест Хэм" тоже делал большое предложение, но "Дженоа" его отклонил. У них хорошие отношения с "Миланом", и переговоры с ними были приоритетными. Я не сомневался с выбором. При всем уважении к "Вест Хэму", "Милан" – клуб намного больше. Зарплата могла быть на том же уровне, но на этом этапе карьеры это не самое важное. У меня есть шанс сыграть в Лиге чемпионов здесь", – сказал Пентек.