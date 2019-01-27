Серия А 2018/19

# Команда И О
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
...
14 СПАЛ 21 21
16 Эмполи 22 18
17 Удинезе 21 18
18 Болонья 21 14
20 Кьево 22 9(-3)
полная таблица

Фиорентина (Италия)

Удинезе17:00Фиорентина
Кьево3 - 427.01.19Фиорентина

Удинезе (Италия)

Удинезе17:00Фиорентина
Сампдория4 - 026.01.19Удинезе

Новости партнеров

"Фиорентина" сыграла вничью с "Удинезе"

"Фиорентина" сыграла вничью с "Удинезе" в матче 22-го тура чемпионата Италии - 1:1.

Чемпионат Италии

22-й тур

"Удинезе" - "Фиорентина" - 1:1

Голы: Стрюгер Ларсен, 56 (1:0). Фернандес, 65 (1:1).

"Удинезе": Муссо, Найтинк, Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бехрами, Мандрагора, Фофана, Д`Алессандро, де Пауль (Окака Чука, 74), Пуссетто (Лазанья, 84).

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини (Чеккерини, 83), Миленкович, Верету, Фернандес, Жерсон (Пьяца, 59), Миральяс (Симеоне, 46), Муриэль, Кьеза.

Предупреждения: Миленкович, 17. Мандрагора, 43. Лаурини, 59. Жерсон, 59. Пуссетто, 74. Бехрами, 80.
Теги: Фиорентина Удинезе Серия А
Сегодня, 20:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.