Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|...
|14
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Эмполи
|22
|18
|17
|Удинезе
|21
|18
|18
|Болонья
|21
|14
|20
|Кьево
|22
|9(-3)
Фиорентина (Италия)
|Удинезе
|17:00
|Фиорентина
|Кьево
|3 - 427.01.19
|Фиорентина
Удинезе (Италия)
|Удинезе
|17:00
|Фиорентина
|Сампдория
|4 - 026.01.19
|Удинезе
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"Фиорентина" сыграла вничью с "Удинезе"
"Фиорентина" сыграла вничью с "Удинезе" в матче 22-го тура чемпионата Италии - 1:1.
Чемпионат Италии
22-й тур
"Удинезе" - "Фиорентина" - 1:1
Голы: Стрюгер Ларсен, 56 (1:0). Фернандес, 65 (1:1).
"Удинезе": Муссо, Найтинк, Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бехрами, Мандрагора, Фофана, Д`Алессандро, де Пауль (Окака Чука, 74), Пуссетто (Лазанья, 84).
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини (Чеккерини, 83), Миленкович, Верету, Фернандес, Жерсон (Пьяца, 59), Миральяс (Симеоне, 46), Муриэль, Кьеза.
Предупреждения: Миленкович, 17. Мандрагора, 43. Лаурини, 59. Жерсон, 59. Пуссетто, 74. Бехрами, 80.
Чемпионат Италии
22-й тур
"Удинезе" - "Фиорентина" - 1:1
Голы: Стрюгер Ларсен, 56 (1:0). Фернандес, 65 (1:1).
"Удинезе": Муссо, Найтинк, Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бехрами, Мандрагора, Фофана, Д`Алессандро, де Пауль (Окака Чука, 74), Пуссетто (Лазанья, 84).
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини (Чеккерини, 83), Миленкович, Верету, Фернандес, Жерсон (Пьяца, 59), Миральяс (Симеоне, 46), Муриэль, Кьеза.
Предупреждения: Миленкович, 17. Мандрагора, 43. Лаурини, 59. Жерсон, 59. Пуссетто, 74. Бехрами, 80.
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