Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11(-3)
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Антонио Конте упрекнул Жозе Моуринью в неуважении к фанатам соперника
Экс-главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал жест экс-главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
По ходу игры "Манчестер Юнайтед" — "Ювентус" (0:1) на групповом этапе Лиги чемпионов португалец показывал в сторону фанатов туринцев три пальца, намекнув на выигранный с "Интером" требл.
"Он выигрывал требл с "Интером" и три Премьер-лиги с "Челси", поэтому, думаю, он имеет право на такой жест. Однако необходимо проявлять уважение. Это должны делать и болельщики, и тренеры. Он многое выиграл в своей тренерской карьере, в этом жесте весь Моуринью", — сказал Конте в эфире шоу "E poi c’e Cattelan".
По ходу игры "Манчестер Юнайтед" — "Ювентус" (0:1) на групповом этапе Лиги чемпионов португалец показывал в сторону фанатов туринцев три пальца, намекнув на выигранный с "Интером" требл.
"Он выигрывал требл с "Интером" и три Премьер-лиги с "Челси", поэтому, думаю, он имеет право на такой жест. Однако необходимо проявлять уважение. Это должны делать и болельщики, и тренеры. Он многое выиграл в своей тренерской карьере, в этом жесте весь Моуринью", — сказал Конте в эфире шоу "E poi c’e Cattelan".
#Mourinho: '#Juventus fans don't like me because of the three fingers' https://t.co/MMNn9sjBNm pic.twitter.com/ViJghXdp2l— CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) November 7, 2018
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