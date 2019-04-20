Италия Серия А 2018/19 
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Парма
Дженоа
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Болонья
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Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 32 53
7 Лацио 32 52
8 Торино 32 50
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 32 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 32 29
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
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Антонио Конте упрекнул Жозе Моуринью в неуважении к фанатам соперника

Экс-главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал жест экс-главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

По ходу игры "Манчестер Юнайтед" — "Ювентус" (0:1) на групповом этапе Лиги чемпионов португалец показывал в сторону фанатов туринцев три пальца, намекнув на выигранный с "Интером" требл.

"Он выигрывал требл с "Интером" и три Премьер-лиги с "Челси", поэтому, думаю, он имеет право на такой жест. Однако необходимо проявлять уважение. Это должны делать и болельщики, и тренеры. Он многое выиграл в своей тренерской карьере, в этом жесте весь Моуринью", — сказал Конте в эфире шоу "E poi c’e Cattelan".

Теги: Конте Моуринью
Сегодня, 11:32
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