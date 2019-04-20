Антонио Конте упрекнул Жозе Моуринью в неуважении к фанатам соперника

Экс-главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал жест экс-главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.По ходу игры "Манчестер Юнайтед" — "Ювентус" (0:1) на групповом этапе Лиги чемпионов португалец показывал в сторону фанатов туринцев три пальца, намекнув на выигранный с "Интером" требл."Он выигрывал требл с "Интером" и три Премьер-лиги с "Челси", поэтому, думаю, он имеет право на такой жест. Однако необходимо проявлять уважение. Это должны делать и болельщики, и тренеры. Он многое выиграл в своей тренерской карьере, в этом жесте весь Моуринью", — сказал Конте в эфире шоу "E poi c’e Cattelan".