Массимилиано Аллегри: Месси - хороший стимул для Роналду

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказало намерениях Кишитину Роналду после игры Лионеля Месси в Лиге чемпионов.По мнению Аллегри, португалец еще сильнее хочет завершить сезон как лучший бомбардир Серии А после того, как Месси оформил дубль в матче полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" — "Ливерпуль"."Месси — хороший стимул для Криштиану. У нас дерби впереди, а Месси добился отметки в 600 голов. Роналду будет настроен увеличить количество своих голов, он стремится закончить сезон как лучший бомбардир в Серии А", — цитирует Аллегри Goal.В этом сезоне 34-летний нападающий "Ювентуса" провел 28 матчей в чемпионате Италии. Он смог оформить 20 голов и отдать 11 результативных передач.