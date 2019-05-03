Италия Серия А 2018/19 
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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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Массимилиано Аллегри: Месси - хороший стимул для Роналду

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказало намерениях Кишитину Роналду после игры Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

По мнению Аллегри, португалец еще сильнее хочет завершить сезон как лучший бомбардир Серии А после того, как Месси оформил дубль в матче полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" — "Ливерпуль".

"Месси — хороший стимул для Криштиану. У нас дерби впереди, а Месси добился отметки в 600 голов. Роналду будет настроен увеличить количество своих голов, он стремится закончить сезон как лучший бомбардир в Серии А", — цитирует Аллегри Goal.

В этом сезоне 34-летний нападающий "Ювентуса" провел 28 матчей в чемпионате Италии. Он смог оформить 20 голов и отдать 11 результативных передач.

"Газета.ру"
Теги: Аллегри Роналду Ювентус Серия А Месси
Сегодня, 07:02
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