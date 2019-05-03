Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15(-3)
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Массимилиано Аллегри: Месси - хороший стимул для Роналду
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказало намерениях Кишитину Роналду после игры Лионеля Месси в Лиге чемпионов.
По мнению Аллегри, португалец еще сильнее хочет завершить сезон как лучший бомбардир Серии А после того, как Месси оформил дубль в матче полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" — "Ливерпуль".
"Месси — хороший стимул для Криштиану. У нас дерби впереди, а Месси добился отметки в 600 голов. Роналду будет настроен увеличить количество своих голов, он стремится закончить сезон как лучший бомбардир в Серии А", — цитирует Аллегри Goal.
В этом сезоне 34-летний нападающий "Ювентуса" провел 28 матчей в чемпионате Италии. Он смог оформить 20 голов и отдать 11 результативных передач.
"Газета.ру"
По мнению Аллегри, португалец еще сильнее хочет завершить сезон как лучший бомбардир Серии А после того, как Месси оформил дубль в матче полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" — "Ливерпуль".
"Месси — хороший стимул для Криштиану. У нас дерби впереди, а Месси добился отметки в 600 голов. Роналду будет настроен увеличить количество своих голов, он стремится закончить сезон как лучший бомбардир в Серии А", — цитирует Аллегри Goal.
В этом сезоне 34-летний нападающий "Ювентуса" провел 28 матчей в чемпионате Италии. Он смог оформить 20 голов и отдать 11 результативных передач.
"Газета.ру"
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