"Милан" не планирует крупных трансферов летом

"Милан" на летнем трансферном рынке не планирует делать серьезных покупок. Об этом сообщил технический директор итальянского клуба Леонардо."В клубе было много изменений в последнее время. Это правда, что мы находимся в непростой экономической ситуации. В ближайшее время нужно привести дела в порядок. Больших вложений не будет", - цитирует Леонардо Sky Sport Italia.