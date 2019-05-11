Маурисио Почеттино назвал условия перехода в "Ювентус"

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино объявил условия перехода от "шпор" в "Ювентус".По информации Corriere dello Sport, 47-летний специалист требует у "старой сеньоры" зарплату в размере €20 млн в год.Сообщается, что "Ювентус" твердо намерен распрощаться с 51-летним Массимилиано Аллегри. Итальянец проработал в клубе пять лет.