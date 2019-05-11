Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер
|35
|63
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|36
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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Маурисио Почеттино назвал условия перехода в "Ювентус"
Главный тренер английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино объявил условия перехода от "шпор" в "Ювентус".
По информации Corriere dello Sport, 47-летний специалист требует у "старой сеньоры" зарплату в размере €20 млн в год.
Сообщается, что "Ювентус" твердо намерен распрощаться с 51-летним Массимилиано Аллегри. Итальянец проработал в клубе пять лет.
"Газета.ру"
По информации Corriere dello Sport, 47-летний специалист требует у "старой сеньоры" зарплату в размере €20 млн в год.
Сообщается, что "Ювентус" твердо намерен распрощаться с 51-летним Массимилиано Аллегри. Итальянец проработал в клубе пять лет.
"Газета.ру"
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