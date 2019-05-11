Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Аталанта
Интер
Милан
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Фиорентина
Парма
Болонья
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Аталанта 36 65
4 Интер 35 63
5 Милан 35 59
6 Рома 35 59
7 Торино 35 57
8 Лацио 35 55
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 35 40
13 Фиорентина 35 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Дженоа 36 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Маурисио Почеттино назвал условия перехода в "Ювентус"

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино объявил условия перехода от "шпор" в "Ювентус".

По информации Corriere dello Sport, 47-летний специалист требует у "старой сеньоры" зарплату в размере €20 млн в год.

Сообщается, что "Ювентус" твердо намерен распрощаться с 51-летним Массимилиано Аллегри. Итальянец проработал в клубе пять лет.

"Газета.ру"
Теги: Почеттино Ювентус Серия А
Сегодня, 17:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 18:04)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Beer-man
Совсем народ берега потерял.
Что игроки, что тренеры.

Ничего не потерял. Тренеров это не касается. Их пока вроде не покупают как футболистов. Спрос рождает предложение.
А вот бесконечные переходы футболистов из клуба в клуб разражает.
Ясно что на этом наживаются.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#1  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 18:00)
  • 0
  •  (0)

Совсем народ берега потерял.
Что игроки, что тренеры.
А ведь этот пузырь рано или поздно должен лопнуть.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама