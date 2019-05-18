Италия Серия А 2018/19 
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Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 36 89
2 Наполи 36 76
3 Интер 36 66
4 Аталанта 36 65
5 Милан 36 62
6 Рома 36 62
7 Торино 36 60
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 36 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 36 42
12 Кальяри 36 40
13 Болонья 36 40
14 Фиорентина 36 40
15 Парма 36 38
16 Удинезе 36 37
17 Дженоа 36 36
18 Эмполи 36 35
19 Фрозиноне 36 24
20 Кьево 36 15(-3)
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Павел Недвед был главным инициатором ухода Аллегри

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед настоял на уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды, информирует Corriere della Sera. З

Знаменитый чех выдвинул следующий ультиматум президенту: "Если Аллегри останется, я уйду".

Напомним, вчера Ювентус объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера. 51-летний специалист работал с командой с 2014 года.
Теги: Недвед Аллегри Ювентус
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