Антонио Конте: хочу вернуть "Интер" туда, где он был раньше

Тренер Антонио Конте поделился впечатлениями от подписания контракта с "Интером"."Это новая страница в моей жизни. Чувствую волнение. Постараюсь оправдать доверие руководства клуба. Хочу вернуть "Интер" туда, где он был раньше", - цитирует Конте пресс-служба клуба.