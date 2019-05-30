Антонио Конте: хочу вернуть "Интер" туда, где он был раньше

Тренер Антонио Конте поделился впечатлениями от подписания контракта с "Интером".

"Это новая страница в моей жизни. Чувствую волнение. Постараюсь оправдать доверие руководства клуба. Хочу вернуть "Интер" туда, где он был раньше", - цитирует Конте пресс-служба клуба.
Теги: Конте Интер
Сегодня, 09:11
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