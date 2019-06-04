"Ювентус" может подписать Кулибали

"Ювентус" положил глаз на защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб видит в сенегальце альтернативу капитану "Аякса" Маттейсу де Лигту, который может отказать итальянцам и перейти в "Барселону" или "ПСЖ".

Стоит отметить, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри скорее всего возглавит "Ювентус" и Кулибали, с которым специалист знаком по работе в "Наполи", может стать для него отличным усилением.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус Наполи Кулибали
Сегодня, 17:32
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