Звонимир Бобан может воссоединиться с Паоло Мальдини в "Милане"

Бывший футболист сборной Хорватии Звонимир Бобан может перейти на работу в "Милан", сообщает Corriere della Sera.50-летний Бобан играл за "Милан" с 1991 по 2001 год. В "Россонери" он может получить должность спортивного директора.Напомним, Бобан в 2016 году был назначен заместителем генерального секретаря ФИФА.