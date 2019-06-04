Звонимир Бобан может воссоединиться с Паоло Мальдини в "Милане"

Бывший футболист сборной Хорватии Звонимир Бобан может перейти на работу в "Милан", сообщает Corriere della Sera.

50-летний Бобан играл за "Милан" с 1991 по 2001 год. В "Россонери" он может получить должность спортивного директора.

Напомним, Бобан в 2016 году был назначен заместителем генерального секретаря ФИФА.
Теги: Бобан Милан
Сегодня, 09:25
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