Паулу Фонсека возглавит "Рому"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека возглавит "Рому", сообщает сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Контракт с португальским специалистом будет рассчитан на три года. "Роме" придется заплатить "Шахтеру" за тренера 5 миллионов евро отпустын. Зарплата Фонсеки в итальянском клубе составит 2,5 млн в год.
Теги: Фонсека Шахтер Рома
Сегодня, 11:08
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