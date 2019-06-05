Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека возглавит "Рому", сообщает сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио.Контракт с португальским специалистом будет рассчитан на три года. "Роме" придется заплатить "Шахтеру" за тренера 5 миллионов евро отпустын. Зарплата Фонсеки в итальянском клубе составит 2,5 млн в год.