Михайлович не понимает, почему "Лацио" никогда не проявлял интерес к нему
Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович рассказал об интересе со стороны "Ромы".
"Это правда, мы были очень близки к соглашению. Однако я понял, что они не готовы к этому. Я был готов, но не они. Выяснив, что мне придется вести войну самому, просто пошел дальше. Мог бы сражаться на войне сам, но я бы не выиграл. Поэтому поблагодарил их за интерес и подумал о других вещах.
"Лацио" никогда не звонил мне. Честно говоря, это странно. Я тренировал 10-12 лет, работал с семью или восемью различными клубами серии А, но никогда не слышал о "Лацио". Это странно, потому что пять лет назад со мной связался "Ювентус", а затем и "Наполи". Меня ценят все, кроме "Лацио"? Это разочаровывает, вот и все", – цитирует Михайловича "СЭ" со ссылкой на Sky Sport Italia.
"Это правда, мы были очень близки к соглашению. Однако я понял, что они не готовы к этому. Я был готов, но не они. Выяснив, что мне придется вести войну самому, просто пошел дальше. Мог бы сражаться на войне сам, но я бы не выиграл. Поэтому поблагодарил их за интерес и подумал о других вещах.
"Лацио" никогда не звонил мне. Честно говоря, это странно. Я тренировал 10-12 лет, работал с семью или восемью различными клубами серии А, но никогда не слышал о "Лацио". Это странно, потому что пять лет назад со мной связался "Ювентус", а затем и "Наполи". Меня ценят все, кроме "Лацио"? Это разочаровывает, вот и все", – цитирует Михайловича "СЭ" со ссылкой на Sky Sport Italia.