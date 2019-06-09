Михайлович не понимает, почему "Лацио" никогда не проявлял интерес к нему

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович рассказал об интересе со стороны "Ромы".

"Это правда, мы были очень близки к соглашению. Однако я понял, что они не готовы к этому. Я был готов, но не они. Выяснив, что мне придется вести войну самому, просто пошел дальше. Мог бы сражаться на войне сам, но я бы не выиграл. Поэтому поблагодарил их за интерес и подумал о других вещах.

"Лацио" никогда не звонил мне. Честно говоря, это странно. Я тренировал 10-12 лет, работал с семью или восемью различными клубами серии А, но никогда не слышал о "Лацио". Это странно, потому что пять лет назад со мной связался "Ювентус", а затем и "Наполи". Меня ценят все, кроме "Лацио"? Это разочаровывает, вот и все", – цитирует Михайловича "СЭ" со ссылкой на Sky Sport Italia.
Теги: Михайлович Лацио
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