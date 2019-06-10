Криштиану Роналду: в этом сезоне я был как всегда хорош
Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свое выступление в завершившемся сезоне.
По словам 34-летнего футболиста этот сезон завершился для него также хорошо, как и предыдущие в его карьере.
"Я смог выиграть три трофея. я считаю, что в этом сезоне был также хорош, как всегда. Если честно, у меня еще не было сезона, чтобы я играл плохо. Так что этот год не стал исключением. Моя статистика в последние 16 лет говорит сама за себя. Что я ещё могу сделать? Заслуживаю ли я "Золотой мяч"? Я не знаю, оставлю этот вопрос вам — тем, кто оценивает мои выступления", — приводит слова нападающего "бьянконери" AS.
На счету Роналду пять "Золотых мячей". Таким же показателем обладает Лионель Мессии — капитан каталонской "Барселоны".
"Газета.ру"
По словам 34-летнего футболиста этот сезон завершился для него также хорошо, как и предыдущие в его карьере.
"Я смог выиграть три трофея. я считаю, что в этом сезоне был также хорош, как всегда. Если честно, у меня еще не было сезона, чтобы я играл плохо. Так что этот год не стал исключением. Моя статистика в последние 16 лет говорит сама за себя. Что я ещё могу сделать? Заслуживаю ли я "Золотой мяч"? Я не знаю, оставлю этот вопрос вам — тем, кто оценивает мои выступления", — приводит слова нападающего "бьянконери" AS.
На счету Роналду пять "Золотых мячей". Таким же показателем обладает Лионель Мессии — капитан каталонской "Барселоны".
"Газета.ру"