Криштиану Роналду стал лишь двадцатым в рейтинге самых дорогих игроков
Исследовательский центр CIES Football Observatory назвал самых дорогих футболистов мира.
Лидером рейтинга стал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, Его стоимость оценивается в €252,2 млн.
Португалец Криштиану Роналду замкнул двадцатку рейтинга. Прошлым летом он перешел из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус" за €100 млн.
В десятку самых дорогих футболистов мира вошли Мбаппе, Мохаммед Салах ("Ливерпуль", €219,6 млн), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", €207,9 млн), Лионель Месси ("Барселона", €167,4 млн), Джейдон Санчо ("Боруссия", €159,4 млн), Садьо Мане ("Ливерпуль", €157,8 млн), Харри Кейн ("Тоттенхэм", €155,2 млн), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", €144,2 млн), Антуан Гризманн ("Атлетико", €143,8 млн) и немецкий футболист Лерой Сане ("Манчестер Сити", €137,1).
"Газета.ру"
Лидером рейтинга стал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, Его стоимость оценивается в €252,2 млн.
Португалец Криштиану Роналду замкнул двадцатку рейтинга. Прошлым летом он перешел из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус" за €100 млн.
В десятку самых дорогих футболистов мира вошли Мбаппе, Мохаммед Салах ("Ливерпуль", €219,6 млн), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", €207,9 млн), Лионель Месси ("Барселона", €167,4 млн), Джейдон Санчо ("Боруссия", €159,4 млн), Садьо Мане ("Ливерпуль", €157,8 млн), Харри Кейн ("Тоттенхэм", €155,2 млн), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", €144,2 млн), Антуан Гризманн ("Атлетико", €143,8 млн) и немецкий футболист Лерой Сане ("Манчестер Сити", €137,1).
"Газета.ру"